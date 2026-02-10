  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müslüman ülkenin binlerce askeri Gazze'ye girecek! TEM'de 8 araçlık zincirleme kaza! Hakan Fidan açıkça söyledi: 'İnşallah daha akıllı bir karar alırlar' 'Bir daha beni öyle görmeyeceksiniz!' ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı! Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!' 10 Şubat 720: Ömer B. Abdülazîz'in vefatı (Emevi Halifesi) 10 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!
Spor Otizmli ikiz kayakçılardan müthiş başarı
Spor

Otizmli ikiz kayakçılardan müthiş başarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Otizmli ikiz kayakçılardan müthiş başarı

Avusturya'da madalya kazanan otizmli ikiz kayakçılar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Otizmli ikizlerin babası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül "Yavrularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Avusturya’nın Kitzbühel Kayak Merkezi'nde 4-7 Şubat'ta gerçekleştirilen Virtus Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda, Muhsin Murat Bingül Alp Disiplini Slalom dalında dünya ikincisi, Alp Disiplini Süper G dalında dünya üçüncüsü oldu. Aliye Zeynep ise Alp Disiplini Süper G dalında dünya ikincisi, Alp disiplini Slalom dalında dünya üçüncüsü oldu.

Erzurum'a dönem ikiz kardeşler, Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, aile üyeleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

 

Otizmli ikizlerin babası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, gazetecilere, çok uzun ve yorucu bir şampiyona süreci geçirdiklerini söyledi.

Yarışmanın 2030 Paralimpik Olimpiyatları’nın bir ayağı olduğunu aktaran Bingül, "ABD, Avustralya ve tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin katıldığı bu yarışmalarda iki meleğimiz çok büyük başarılar elde etti. Muhsin Murat'ımız slalomda dünya ikincisi, canımız Zeynep kızımız süper G kategorisinde dünya ikincisi oldu. Ayrıca Zeynep slalomda dünya üçüncülüğü, Murat ise süper G'de dünya ikinciliği elde etti." dedi.

 

Bingül, yarışların tamamen FIS kontrolünde yapıldığını ve pistlerin son derece dik ve zorlu olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının normal sporcuların yarıştığı pistlerde Türkiye’yi gururla temsil ettiğini ifade eden Bingül, "Bu büyük başarıda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Erzurum Büyükşehir Belediyemize, ETÜ'ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze gönülden teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek ve çabanın, alın teriyle kazanılmış, gerçekten sözlere sığmayacak kadar büyük bir başarıdır bu. Yavrularımı yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

Samsunspor’da Avrupa rotası: Yıldırım hedefi belirledi, çıtayı yükseğe koydu
Samsunspor’da Avrupa rotası: Yıldırım hedefi belirledi, çıtayı yükseğe koydu

Spor

Samsunspor’da Avrupa rotası: Yıldırım hedefi belirledi, çıtayı yükseğe koydu

Trabzonspor evinde geçit vermiyor!
Trabzonspor evinde geçit vermiyor!

Spor

Trabzonspor evinde geçit vermiyor!

Konyaspor’da Alanya mesaisi: İlhan Palut’la ilk galibiyet peşinde
Konyaspor’da Alanya mesaisi: İlhan Palut’la ilk galibiyet peşinde

Spor

Konyaspor’da Alanya mesaisi: İlhan Palut’la ilk galibiyet peşinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23