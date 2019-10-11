0553 313 94 23

Otizm nedir? Bebeklerde otizm belirtileri neler? Otizm tedavisi

Otizm, öğrenmek ve iletişim kurmak gibi sosyal becerileri etkileyen karmaşık bir gelişimsel engeldir. Bebekler 6-12 aylık olduklarında otizm belirtileri ortaya çıkabilir. Peki bebeklerde otizm nasıl anlaşılır? Otizm belirtileri nelerdir? Otizm tedavisi nasıl yapılır? İşte Otizm ile ilgili detaylar...

11 Ekim 2019 Cuma 00:44
Otizm nedir? Bebeklerde otizm belirtileri neler? Otizm tedavisi

Otizm, öğrenmek ve iletişim kurmak gibi sosyal becerileri etkileyen karmaşık bir gelişimsel engeldir. Bebekler 6-12 aylık olduklarında otizm belirtileri ortaya çıkabilir. Peki bebeklerde otizm nasıl anlaşılır? Otizm belirtileri nelerdir? Otizm tedavisi nasıl yapılır? İşte Otizm ile ilgili detaylar...

Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir?

Bazı ebeveynler, semptomlarına ve ciddiyetlerine bağlı olarak, çocukları 6-12 aylık olduklarında otizm belirtilerini tanır. Yaşamın ilk yılında bebekler anlamsız bazı sesler çıkarmaya ve işaret etme gibi hareketler kullanmaya başlar.

Daha büyük bebekler ve küçük çocuklar isimlerine cevap vermeyebilir, gözle temastan kaçınabilir, ortak dikkat eksikliği, sallanma veya kol çırpma gibi tekrarlanan hareketlerle meşgul olabilir. Oyuncakları sıraya dizmek ya da bütünden ziyade oyuncak parçalarına odaklanmak gibi alışılmadık şekillerde oynayabilirler.

– 12 aylıktan küçük bebeklerde otizm belirtileri

Yüzlere ilgi göstermez.
Göz teması kurmaz, gülümsemez
Her zaman seslere tepki vermez. Adına cevap vermez, bir sesin nereden geldiğini görmek için dönmez ya da gürültülü bir ses duyduğunda ürker. Diğer durumlarda ise duyması normal olabilir.
Sarılmayı ya da dokunulmayı sevmez.
Peekaboo (çocuklara yüzünüzü saklayıp, sonra açıp göstererek ve “cee” diye seslenerek yapılan oyun) gibi tipik bebek oyunlarına ilgi göstermez.
Gevezelik yapmaz veya konuşmanın diğer erken belirtilerini göstermez .
Tutulmak istediğinde ebeveynine ulaşmak gibi jestleri kullanmaz.

– 12 ila 24 aylık bebeklerde otizm belirtileri

Jest kullanmaz. (Kafasını evet ya da hayır anlamında sallama) Çevresindeki dünyaya ilgi göstermek için nesnelere işaret etmez.
Sözel veya sosyal becerilerini kaybeder.

12. ayda babıldama yok, 16.ayda sözcük yok ise, 24. ayda spontan iki kelime ile cümle yoksa, bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:44
  1. Otizm
  2. Otizm Farkındalık Günü
  3. Otizmli çocuk
  4. Otizmli insanlar
  5. Otizm engel değildir
  6. Otizm nedir
  7. otizm belirtileri
  8. bebeklerde otizm belirtileri
  9. Otizm belirtileri neler
  10. Otizm belirtileri nelerdir
  11. otizm nasıl anlaşılır
  12. otizm nasıl tedavi edilir
  13. Otizm spektrum
  14. Bebek
  15. Otizm spektrum bozukluğu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?
    1. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı..
    2. Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu..
    3. Otizm nedir? Bebeklerde otizm..
    4. TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?..
    5. Milli maç ne zaman? Türkiye Arnavutluk..
    6. Filistin'den Barış Pınarı Harekatı..
    7. Şanlıurfa'dan acı haber! Mazlum Güneş..
    8. Avrupa ülkesinden 'Patriot' tehdidi:..
    9. Rusya operasyonla ilgili sert çıktı:..
    10. Türkiye ile Avrupa ülkesi arasında..
    11. Trump'tan yeni açıklama: Bölgeye on..
    12. Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!..
    13. YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize..
    14. 2. Yargı Paketi'ne ilişkin öneri:..
    15. Fava nasıl yapılır? Fava tarifi..
    16. Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan..
    17. Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?..
    18. Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı?..
    19. Bu hafta neden maç yok? Süper Lig..
    20. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
    21. Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı
    22. BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı!..
    23. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
    24. Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler!..
    25. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    26. Margarita pizza nasıl yapılır?..
    27. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
    28. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
    29. PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün
    30. Havan atışı yapan teröristler böyle..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının payını böyle verdi!
    Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının payını böyle verdi!