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Otizm nedir?

Otizm, günümüzde her 150 çocuktan birini etkileyerek, çocuklar arasında en hızlı yaygınlaşan nörolojik bozukluk olması ile dünya genelinde hızla yayılan bir hastalık olarak görülüyor…

20 Aralık 2018 Perşembe 14:41
Otizm nedir?

İstatistikler otizmin genetik temelli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle ülke, ırk, kültür ya da sosyo-ekonomik farklılık gözetmiyor..

Bugün için bilinen en etkili tedavisi yoğun bireysel eğitim...

Çevresinde olup bitenlere karşı ilgisiz, dış dünya ile adeta bağını koparmış, kendi dünyasında yaşamaya çalışan çocuklara dikkat!

Bu çocukların en belirgin özellikleri sosyal ilişki kurmada yaşadıkları güçlükler. Bebeklik dönemi sonrasında bu çocukları toplum içinde hemen fark edebilirsiniz. Otizm, haliyle çocukların mevcut eğitim öğretim ortamlarından yararlanmalarına engel olan bir rahatsızlık türüdür.

Otizm, çocuklarda beyin sistemindeki fizyolojik fonksiyonların ve kimyasal dengenin bozulmasıyla, üç yaşından önce ortaya çıkan yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Bu hastalığı;

Dil gelişimi bakımından,

İletişim bakımından,

Sosyal beceriler bakımından,

Davranış ve aktiviteler bakımından olmak üzere 4 ana grupta incelemek mümkündür.

Otistik bir çocukta yukarıdaki temel belirtilerin tümü birden oluşmayabilir. Genellikle erken tanı ve disiplinli bir tedaviyle otistik çocukların normal bir okula devam edebilmeleri her zaman mümkün olabilmektedir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:50
  1. otizm
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