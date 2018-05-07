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Otizimde bağırsak florasına dikkat!

Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, otizm tanısı koyulan oğlunu GAPS Tedavi Protokolü ile sağlığına kavuştu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:03
Otizimde bağırsak florasına dikkat!

İngiltere'de yaşayan Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride, henüz 3 yaşındayken otizm tanısı alan oğlunu, "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" sözünden yola çıkarak geliştirdiği sistemle sağlığına kavuşturdu.

McBride, yaptığı çalışmalarda otizmin yanı sıra birçok hastalığın sebebinin de bağırsak florasındaki dengesizlik olduğunu ortaya koydu.

Geliştirdiği Bağırsak ve Psikoloji Sendromu için Doğal Tedavi Yöntemi (GAPS Tedavi Protokolü) ile çok sayıda hastanın da iyileşmesine yardımcı oldu.

BU TEDAVİNİN OLMAZSA OLMAZLARI NELER?

GAPS Tedavi Protokolü'nün olmazsa olmazlarının başında kelle paça çorbası gelirken, taze et, balık, yumurta, fermente sebze, yoğurt, peynir gibi mayalanmış ürünler de sistemin en önemli besin araçları olarak öne çıkıyor.

Dr. McBride, geliştirdiği yöntemle tüm dünyada ismini duyurdu.Çeşitli eğitimler sonucunda sistemin öğretildiği yaklaşık 2 bin hekimin desteğiyle de farklı bölge ve ülkelerdeki hastalara umut olmak için çabalıyor.

TÜM HASTALIKLAR SİNDİRİMDE BAŞLIYOR

Kongre öncesi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen sempozyumlara katılan Dr. Campbell McBride, oğlunun otizm tanısı almasının ardından, hastalıkla ilgili öğrenme eğrisinin hızla arttığını ve bu alanda çok fazla araştırmayla çalışma yapmaya başladığını ifade etti.

"Şu anda 25 yaşında olan oğlum sağlıklı ve normal bir hayat sürüyor. Bu da bana otizmin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu gösterdi. Kliniğimde otistik çocukları olan ailelerle çalışıyoruz. Bugün binlerce çocuk otizm tedavisi alıp, iyileşmiş durumda."

Dr. Bride'a göre tüm hastalıklar sindirim sisteminde başlıyor. Çünkü vücudumuzdaki hücrelerin yüzde 90'ı bağırsak florasında yaşıyor.

Ebeveynin bağırsak florası anormal olduğu için o da aynen çocuğa geçiyor. Bunun sonucunda sindirim sistemi nedeniyle çocukta toksisite oluyor. Yani yediği, içtiği şeyler aslında beyni büyütmesi gerekirken, tam tersine çocukta toksisiteye sebep olarak disleksi, epilepsi, hiperaktivite, şizofreni gibi sorunlara neden oluyor.

BAĞIRSAK FLORASI DENGESİNE DİKKAT!

McBride, otistik çocukların hepsinin beyinleri, bağırsak florası dengesinin bozukluğu nedeniyle zehirlendiğini söylüyor.

"Ne yediğiniz çok önemli. Sindirim sistemimiz uzun bir tünel gibi. Çorba da bildiğim kadarıyla geleneksel Türk mutfağında önemli rol oynuyor. Mesela hayvanın kafasıyla, ayaklarıyla yapılmış çorbalar var. Bizim de GAPS protokolünde önerdiğimiz en değerli besinlerden biri bu kelle paça çorbasıdır." ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:03
  1. otizm
  2. bağırsak florası
  3. sağlık

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