Otellerde bunu yapmak artık yasak! Eskiden serbestti! Yeni yasağa uymayanlara ağır ceza var

Türkiye genelindeki bütün otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini ilgilendiren yeni karar doğrultusunda, eskiden serbest olan bir uygulamaya yasak getirildi. İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 7 müzik meslek birliği arasında yaklaşık 2 yıldır yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'de faaliyet gösteren müzik kullanıcısı bütün otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan genelge Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Otellerin kolay ve etkin bir sistem ile lisans altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapıldı.

Türk müziği ile sanatın ve sanatçının 5846 sayılı Fikri Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 yıldır, müzik meslek birlikleri MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORBİR, MÜZİKBİR, MÜYA-BİR, TSMB ile çalışma sürdürüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile meslek birlikleri başkanları önceki gün gerçekleştirdikleri toplantıda telif hakları konusunda devrim niteliğinde kararlar ve uygulamalara imza attı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) önderliğinde meslek birlikleri ve bakanlık arasında yapılan çalışmalar sonucu Türk müzik endüstrisine büyük katkı sağlayacak çalışama da son nokta konuldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren müzik kullanıcısı bütün otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan genelge Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Çalışmalarda çözüm üretmeye ve iş birliğine dayalı yaklaşım gösteren otel meslek birlikleri TUROFED, TUROB da devrim niteliğindeki karara destek verdi.

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21 bin işletmeyi ilgilendiriyor

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Müzik Birlikleri Federasyonu (MSF) Başkanı Recep Ergül; bu uygulamanın ülkemizde ilk kez gerçekleştiğini belirterek, “Kaynağından müzik lisanslaması, olması gereken bir uygulama. Ülkemizde yaklaşık 21 bin civarında otel, motel, pansiyon ve konaklama tesisi bulunuyor” dedi.

Eskiden belediye ruhsatı ile faaliyet gösteren konaklama tesislerinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandığını hatırlatan Recep Ergül şunları söyledi;

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile 7 müzik meslek birliği olarak yaklaşık 2 yıldır yaptığımız müzakereler sonucu hem müzik endüstrisinin hem de turizmcilerin haklarını koruyacak bir düzenlemeye gidildi. Her ne kadar 2 federasyon ve 7 müzik meslek birliği olsak da, turizmcilerin tek muhatabı olacak şekilde bir iş birliğini hayata geçirdik. Tarifelerimizde ciddi indirimler yaparak otellere ödeme kolaylığı sağladık. TÜROFED ile zaten 2008 yılından beri güzel bir işbirliğimiz vardı ve düzenli olarak teliflerini ödüyorlardı.

Şimdi sektördeki diğer bütün aktörlere de aynı imkânlar sunuldu. Otellerin, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için 31 Ekim 2023 tarihine kadar bizimle gerekli sözleşmeleri yapmaları gerekiyor. İlgili genelge, resmi gazetede yayımlandı ve tüm otellere gönderildi.”

Ergül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, TÜROFED ve TUROB’a işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

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