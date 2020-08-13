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Eğitim

ÖSYM’den flaş açıklama! Sınavlara yeni sistem geliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bugün yaptığı açıklama ile sınavlarda yeni bir sisteme geçileceği bilgisini verdi. Aygün, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir." İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:49:00 - 2020-08-13 17:01:44
ÖSYM’den flaş açıklama! Sınavlara yeni sistem geliyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile pandemi dönemi tedbirleri nedeniyle sınav yönetmeliğinde güncellemeye gitti. Başkanlıkça uygulanacak sıvanlara başvurularda artık adaylardan HES kodu istenecek.

Sınav başvuru yapacak adayların, telefon uygulaması Hayat Eve Sığar programından ya da e-devlet’ten alınacak HES kodu ile başvurularını tamamyalabilecek.

Aygün:

HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.

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