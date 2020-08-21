ÖSYM YKS tercih yerleştirme sonuçları

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak edilen konular arasında olmayı sürdürüyor. Liseyi tamamlayıp iyi bir üniversitede okumak için gece gündüz demeden çalışıp hayalindeki üniversiteye ve bölüme girmek isteyen öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 YKS sınavında ter döktü. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) toplam 4 milyon 070 bin 093 adayın yarıştığı 2020 YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 27 Haziran’da yapılırken Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 28 Haziran’da yapıldı. YKS 2020 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu.

2020 YKS üniversiti sınavına kaç kişi girdi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT sınavına 2 milyon 424 bin 718 kişi, ikinci oturumu olan AYT sınavına ise 1 milyon 788 bin 590 aday başvururken, Yabancı dil sınavına ise 128 bin 177 kişi başvuruda bulundu. ÖSYM YKS 2020 sınav sonuçlarını 27 Temmuz’da açıklamasından sonra TYT’de 150 baraj puanı geçen ve AYT’de 170 ve üzeri puan alan adaylar 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihlerini gerçekleştirdi.

Üniversite tercihi nasıl yapılır?

2020 YKS sınav sonuçlarıyla SAY, EA, SÖZ, DİL türlerinde 2020 üniversite sınav sonuçları neticesinde en küçük ve en büyük başarı sırası aralığında tercihler yapıldı. ÖSYM’nin açıkladığı YKS tercih ve yerleştirme takvimi olan 6-14 Ağustos tarihleri arasında adaylar ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden (ais.osym.gov.tr) 24 tercih yaparak 2020 üniversite tercih sürecini tamamladı. Üniversite tercih işlemlerini yapan milyonlarca üniversite adayı öğrenciler büyük bir heyecanla ÖSYM'den gelecek son dakika haberi üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığına ilişkin haberi bekliyor.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite tercih sonuçları son dakika haberine kilitlenen milyonlarca aday, tercihlerini yaptığı YKS tercih sonuçları ile hangi üniversiteyi kazandıklarının meraka içinde olurken bir yandan da ÖSYM 2020 YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgularken, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı adres olan ÖSYM’den YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir duyuru gelmiş değil. Ancak YKS tercih 2020 yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos’ta ya da en erken 21 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS sonuçları nereden öğrenilir? Üniversite sınav sonuçları nereden bakılır? Soruları da Üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandığı sorusu kadar adaylar tarafından merak edilmekte. ÖSYM’den son dakika YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı duyurusundan sonra adaylar üniversite tercih sonuçlarını aynen YKS sınav sonuçlarında olduğu gibi yine ÖSYM’nin sınav sonuç sayfası olan (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenilebilecek. Geçen yıl yani 2019’da ÖSYM YKS tercih sonuçlarını 6 Ağustos’da açıklamıştı.

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

TYT sınavında 150 barajını geçen ve AYT sınavında ise 170 ve üstü puan elde eden adayların gerçekleştirdiği ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme başvuruları sonrasında adayları bu kez de üniversite kayıt dönemi heyecanı saracak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Sorularının yanında üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Sorusu da yine YKS yerleştirme sonuçları sonrası merak edilecek konular arasında yer alacak.

Üniversite kayıt tarihleri için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. 2020 üniversite kayıt tarihlerini açıklayan ÖSYM, üniversitelerin önlisans, lisans ve açık öğretim programlarının herhangi birine kayıt hakkına sahip olan adayların üniversite kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında, üniversite elektronik kayıtların da 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

2019 üniversite kayıtları ne zaman yapıldı?

Geçen yıl ünibir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Üniversite ek yerleştirme tarihleri ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversite boş kontenjanlar çerçevesine ek yerleştirme alınmıştı. ÖSYM üniversite ek yerleştirme başvurularını 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında almıştı.