ÖSYM sonuç sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM sonuç sayfası her daim en çok sorgulanan konular arasında yer almakta. YKS sınavına giren üniversite adayları YKS takvimi içinde YKS başvuruları, YKS sonuçları, YKS tercihleri, YKS tercih sonuçları ÖSYM üzerinden gerçekleştirmekte.

ÖSYM öğrenci bilgileri nasıl güncellenir?

ÖSYM başvurusunda bulunan adaylar aday bilgilerini güncellemek isteyebilir. Bunun için yapılması gereken yol ve yöntemler vardır. Peki ÖSYM aday bilgileri nasıl güncellenir? Hemen başlayalım. İlk yapılması gereken iş ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi yani AİS girişi yapılır. AİS girişi için tıklayınız.

ÖSYM AİS’e girildikten sonra üst kısımda e develet ile giriş ve Sisteme giriş kısımların olduğunu göreceksiniz. ÖSYM şifrenizi biliyor iseniz SİSTEME GİRİŞ seçeneği tıklanır. Bilmiyorsanız E devlet ile girişi tıklayınız.

E devlet üzerinden TC kimlik nosu ve e devlet şifresi yazılarak ÖSYM AİS sistemine giriş yapılır. Açılan pencerede ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi çıkmış olmalı. Sol kısımda bulunan İşlemler kısmından hangi sınavı giriş yapacaksanız ya da sınav başvurusu yaptıysanız o sınavı tıklayınız. Açılan kısımlarda kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hangi okulan mezun olduğunuzu içeren bilgiler. Kısacası ÖSYM üzerinden daha önce doldurmuş olduğunuz tüm bilgileriniz mevcuttur. Burada hangi bilgilerin güncellenecek ise o bilgileri tıklayıp güncelleme yapılabilir. Aynı şekilde Sisteme giriş seçeceği tıkınılarak da TC kimlik nosu ve şifre ile yukarıdaki güncelleme işlemlerini aynısını yapabilirsiniz.

ÖSYM sonuçlar

ÖSYM başta YKS olmak üzere, KPSS, DGS- YDS, ALES olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nın düzenlemiş olduğu sınavlara giren adaylar hem ÖSYM başvuru işlemlerini ,ÖSYM sınav sonuçlarını, hem ÖSYM tercih ve yerleştirme sonuçlarını yine ÖSYM sonuç sayfasından öğrenebilmekte. YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulanabilmekte. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ÖSYM sadece YKS sonuçları değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sınav başvuru süreçlerini, sınav sonuçlarını, tercih ve yerleştirme sonuçları, ek yerleştirme başvuru ve sonuçlarının yanında kamu personel alımı için atama işlemlerini de gerçekleştirmekte. ÖSYM sonuç sayfası üzerinden ÖSMY’nın yapmış olduğu tüm sınavların sonuçlarına erişmek mümkün. ÖSYM sonuç sayfasından açıklanan sınav sonuçlarını görüntüleyebilmek için ilgili sınav tıklanır. Açılan pencereden TC kimlik numarası ve şifre yardımı ile ÖSYM sonuç bilgilerine ulaşılabilinir.

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