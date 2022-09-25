ÖSYM sınav takvimi: KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti.

Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu saat 10.15'te başladı.

Adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından KPSS alan bilgisi sınavları 24-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

KPSS ALAN SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava katılan adaylar sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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