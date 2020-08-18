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Eğitim

ÖSYM sınav sonuçları 2020 YKS tercih yerleştirme sonuç sorgula

Üniversite sınav sonuçları son dakika haberi milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmakta. 6-14 Ağustos tarihleri arasında YKS 2020 üniversite tercihlerini yapan adaylar pür dikkat ÖSYM’den gelecek üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı haberini bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Üniversite tercihleri sonuc.osmy.gov.tr üzerinden açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 08:44:00 - 2020-08-18 08:45:02
ÖSYM sınav sonuçları 2020 YKS tercih yerleştirme sonuç sorgula

ÖSYM sonuç sorgulama. Hayalindeki bir üniversiteye girmek isteyen adaylar sene boyunca çalıştı. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen öğrenciler iyi bir üniversitede eğitim görmek için gece gündüz çalıştı. Milyonlarca öğrenci 27-28 Temmuz’da YKS sınavına girdi. YKS sınav sonuçlarının da ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte hem önlisans hem lisans programlarına girmek için gerekli puanı elde eden adaylar üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yaptı. Şimdi gözler ÖSYM’den gelecek son dakika üniversite yerleştirme sonuçları haberinde.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2020 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklayacağı sıklıkla sorulan sorular arasında yer alırken ÖSYM 2020 üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir paylaşımda bulunmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün üniversite tercih sonuçlarına ilişkin her an son dakika twite bekleniyor. ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını Ağustos ayı sonuna kadar açıklaması beklenirken 2020 YKS tercih yerleştirme ysonuçları ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklayacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM 2020 YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. ÖSYM 2020 tercih ve yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2020 üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarının yanında üniversite kayıt tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. 2020 YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıt tarihleri başlayacak. YÖK’ten üniversite kayıtlarına ilişkin yapılan açıklamada 1 Ekim’den sonra üniversitelerin açılacağı duyuruldu. Öte yandan YKS 2020 tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtları için start verilmiş olunacak. Elektronik üniversite kayıtları 29 Ağustos’ta başlayacağı öğrenildi. 

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