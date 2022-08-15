ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

YKS 2022 tercih sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Ancak sisteme giriş için adayların ÖSYM şifresine sahip olması gerekli. Şifresini unutan adaylar sonucunu öğrenmek için ne yapması gerektiğini araştırıyor. Peki ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet? İşte ÖSYM AİS e-Devlet giriş ve şifre yenileme hakkında detaylar...

ÖSYM GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. Bunun için Aday İşlemleri Sistemi sayfasında sağ üst köşede yer alan e-Devlet giriş butonuna tıklayarak erişim sağlanabiliyor.

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ÖSYM AİS ADAY ŞİFRESİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞTİRME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTANLAR, NE YAPABİLİR? KISACA

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler.

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