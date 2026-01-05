ÖSYM MSÜ başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri öğrenci olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren süreç resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için başvurular alınmaya başlandı. 1 Mart’ta yapılacak sınav öncesinde adayların başvuru sürecini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

2026 MSÜ başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2026-MSÜ başvuruları bugünden itibaren 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu süre içerisinde başvurusunu tamamlamayan adaylar, 2026-MSÜ sınavına katılım hakkı elde edemeyecek.

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını birden fazla kanal üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru işlemleri, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabildiği gibi, bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da tamamlanabiliyor. Başvuru sırasında adayların kimlik ve öğrenim bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri önem taşıyor.

MSÜ’ye giren adaylar için YKS şartı var mı?

2026-MSÜ’ye başvuru yapan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularını da ayrıca yapmaları gerekiyor.

arp Okulları adaylarının, 2026-YKS’nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’ye girmesi zorunlu. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise yalnızca TYT’ye katılım yeterli olacak.

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimine göre 2026-MSÜ sınavı 1 Mart tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, Milli Savunma Üniversitesi tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ikinci seçim aşamalarına geçilecek.