Sakatlıklardan sonra bu da oldu! Fenerbahçe’ye Tedesco’dan kötü haber

Spor

Yeniakit
DHA
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle tedavisi süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacak.

Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle tedavisi süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti.

Tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.

