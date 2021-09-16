  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bitcoin yükseldi, altcoin uçtu
Sisi'ye büyük şok! ABD duyurdu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Torbacılara şafak baskını: Gözaltılar var
Eğitim ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama 2021
Eğitim

ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama 2021

2021 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları son dakika haberi… KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta Alan Bilgisi sınavları 7-8 Ağustos'ta yapıldı. 2021 KPSS ÖABT ise 15 Ağustos'ta tamamlandı. 2021 KPSS lisans sınavına giren adaylar KPSS sınav sonuçlarını merakla bekliyordu. ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre lisans 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı. İŞte ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı…

Yeniakit Publisher
2021-09-16 09:28:00 - 2021-09-16 09:30:12
ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama 2021

Lisans mezunlarının girdiği 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Adayların sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşması mümkün. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS" açıklamasında bulundu. 2021 KPSS sonuçları için tıklayın

ÖSYM'den KPSS 2021 sonuçlarına ilişin şu açıklama yapıldı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay