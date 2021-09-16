ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama 2021
2021 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları son dakika haberi… KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta Alan Bilgisi sınavları 7-8 Ağustos'ta yapıldı. 2021 KPSS ÖABT ise 15 Ağustos'ta tamamlandı. 2021 KPSS lisans sınavına giren adaylar KPSS sınav sonuçlarını merakla bekliyordu. ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre lisans 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı. İŞte ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı…
Lisans mezunlarının girdiği 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Adayların sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşması mümkün. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS" açıklamasında bulundu. 2021 KPSS sonuçları için tıklayın
ÖSYM'den KPSS 2021 sonuçlarına ilişin şu açıklama yapıldı: