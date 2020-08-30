ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi kullanacak olanlar sisteme nasıl gireceklerini merak ediyor. ÖSYM’nin yaptığı sınavlardan önce ve sınav sonrasında görevliler işlemlerini GİS sistemi üzerinden yapıyor. Bina sorumluları, sınav koordinatörleri gibi görevliler sık sık GİS sistemi hakkında merak ettiklerini internetten araştırıyor.

ÖSYM gis nedir?

ÖSYM sınavlarında görev alacak personelin işlemlerini hızlıca yapabilmesi için ÖSYM GİS yani Görevli İşlemler Sistemi kullanılıyor. Sınavlarda görev alacak personeller sistemden pek çok işlemi yapabiliyor.

ÖSYM gis şifre al

ÖSYM gis’e giriş yapabilmek için öğretmen ve öğretim görevlilerin şifre alması gerekiyor. Daha önce GİS şifresi ÖSYM bürolarından alınıyordu. Ancak sistem değişti. Öğretmenler ve öğretim görevlileri E devlet üzerinden kayıt olup GİS şifrelerini alabilir. Şifre alındıktan sonra sisteme giren öğretmen ya da öğretim görevlisi görev başvurusunda bulunabilir.

ÖSYM GİS ŞİFRESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM gis şifremi unuttum

ÖSYM GİS şifresini unutanlar sık sık ‘GİS şifremi unuttum ne yapacağım’ sorusunun cevabını araştırıyor. GİS giriş sayfasına yani “gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris” sayfasına tıklayın ve şifremi unuttum butonuna basın. İstenilen bilgileri doldurarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

ÖSYM gis giriş

ÖSYM sınavlarında görev almak isteyen öğretmen ve akademisyenler başvurularını GİS üzerinden yapıyor. Ayrıca sınav öncesi ve sonrası pek çok işlem GİS üzerinden yapılıyor. GİS internet sitesi üzerinden sisteme giriş yapmanız mümkün.

ÖSYM GİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM gis e devlet

ÖSYM GİS’e giriş yapmak için şifreye ihtiyacınız bulunuyor. Bu şifre e devlet üzerinden alınabiliyor. E devlet üzerinden GİS kaydı olanlar arzu etmeleri halinde anasayfadan değil e devlet üzerinden GİS’e bağlanabilir.

ÖSYM gis indir | ÖSYM gis uygulama

ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi’ne internet tarayıcısı dışından uygulama ile ulaşmak mümkün. ÖSYM GİS’i Play Store veya App Store’den indirebilirsiniz.

ÖSYM AİS

ÖSYM ais’de internette sık sık aratılıyor. ÖSYM AİS yani Aday işlemleri sistemi üzerinden sınava girecek olan adaylar işlemlerini yapıyor. Sistem üzerinden öğrenciler aldıkları sınav sonuçlarını da öğrenebiliyor.

ÖSYM AİS İÇİN TIKLAYINIZ

YU numarası nedir?

Pek çok kişi internette YU numarası nedir | Y.U numarası ne için gerekli sorularının cevaplarını araştırıyor. YU numarası KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz vatandaşların ÖSYM sınavları işlemlerinde kullandıkları numaradır.

YU numarası nasıl alınır?

YU numarası almak ve ÖSYM işlemleri yapmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapabilir. YU numarası için “ais.osym.gov.tr/YabanciUyruk/YabanciUyrukNoEdinme” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.