Ösym görevli işlemleri nasıl yapılır? ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev alabilmek için, görev başvurusu yapmalısınız. Öğretmenler kendi bulunduğu okullardan veya başka bir okuldan görev başvurusu yapabilmek için ÖSYM’nin sistemi olan ÖSYM GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden başvuru yapmaktadır. Sınav görevi için başvuru yapacaklar, nüfus cüzdanı, okulun iletişim bilgileri,banka iban numarası ve e-mail bilgilerini ÖSYM GİS sayfasına girmeliler.

ÖSYM GİS’e nasıl kayıt olunur?

ÖSYM GİS’e kayıt olabilmek için sınavın gerçekleştiği okullardan birini seçmelisiniz. Okulunuz aynı zamanda ÖSYM GİS'e kayıtlı olmalı, eğer kayıtlı değilse ÖSYM Sınav merkezine başvurup kayıt yaptırınız. ÖSYM GİS şifresi veren bir okuldan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Başvuru için E-mail adres bilginizi vermek yeterlidir.

Yeni Kimlik Kartı’na sahip olan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile akademisyenler ise kurumlarına gitmelerine gerek olmadan https://gis.osym.gov.tr adresi üzerinden "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğine tıklayarak Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabilmektedir.

ÖSYM GİS şifresi nasıl alınır?

ÖSYM GİS şifresi alabilmek için başvuru işlemi ÖSYM merkezi olarak kabul edilen okullarda ve ÖSYM bürolarına müracaat edebilirsiniz. Başvuru esnasında fotoğraf çektirmeniz gereklidir. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra şifrenizi alabilirsiniz. Edindiğiniz şifre ÖSYM GİS’e girebilmeniz için üretilen bir şifre olacaktır.

Ösym B Grubu Görevlendirmede kimler olabilir?

ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM sınavlarında kimlerin görev alabileceğini merak edebilir.

B Grubu Görevlendirmelerde görev alan kişiler; Bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi olabilir.

ÖSYM Sınav Görevlisi'nin görevi nedir?

ÖSYM Sınav görevlisinin görev tanımına göre, Sınavın yürütülmesi sırasında, sınav salonunda sınavın “Sınav Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak gerçekleştirilmesinde Salon Başkanına yardımcı olur ve salon başkanının verdiği diğer görevleri yapma konularında yardım sağlar.