ÖSYM ek yerleştirmede kontenjanlar açıklandı mı 2021? Üniversite ek yerleştirme boş kontenjanları 2021 ÖSYM

YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.

Üniversite ek yerleştirme puanı nedir 2021

Üniversite ek yerleştirmede hem TYT ek yerleştirme puanı hem de AYT ek yerleştirme puanı bu yıla mahsus düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.' açıklamasında bulundu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman 2021?

2021 YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir üniversiteye yerleşemeyip açıkta kalan adaylar, 2021 YKS ek yerleştime kılavuzunda yer alan kontenjan sayısına göre üniversite ek tercihlerinde bulunacak. 2021 YKS ek tercih tarihlerinin ilerleyen haftalarda kesinleşmesi ön görülüyor.

ÖSYM tarafından üniversite ek yerleştirmeye ilişkin olarak açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.