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Eğitim

ÖSYM bursu ne kadar geçerli?

ÖSYM bursu, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burs olup ÖSYM tarafından tanımlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:56:00 -
ÖSYM bursu ne kadar geçerli?

Buna göre

● ÖSYS Kılavuzunda yer alan; yüzde 100 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından muaf oluyor.

● Yüzde 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin yarısından muaf oluyor.

● Yüzde 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğretim ücretinin dörtte birinden muaf oluyor.

● ÖSYM giriş burslarının azami öğretim süresi konusundaki resmi bilgi ise şöyle: Önlisans programlarında 4 yıl, dört yıllık lisans programlarında 7 yıl ve altı yıllık programlarda ise 9 akademik yıl olarak yurt içinde geçerlidir.

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