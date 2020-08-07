ÖSYM bursu ne kadar geçerli?
ÖSYM bursu, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burs olup ÖSYM tarafından tanımlanıyor.
Buna göre
● ÖSYS Kılavuzunda yer alan; yüzde 100 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından muaf oluyor.
● Yüzde 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin yarısından muaf oluyor.
● Yüzde 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğretim ücretinin dörtte birinden muaf oluyor.
● ÖSYM giriş burslarının azami öğretim süresi konusundaki resmi bilgi ise şöyle: Önlisans programlarında 4 yıl, dört yıllık lisans programlarında 7 yıl ve altı yıllık programlarda ise 9 akademik yıl olarak yurt içinde geçerlidir.