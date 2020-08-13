ÖSYM artık adaylardan HES kodu bilgisi isteyecek!
ÖSYM artık sınav başvurularda adaylardan HES kodu (Hayat Eve Sığar) bilgisi isteyecek...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre artık başvurularda HES kodu istencek.
ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında sınav başvurularında HES kodu isteneceğini belirtti.
Prof. Dr. Halis Aygün açıklamalarının devamında HES kodu geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerektiğini belirtti. Adayların HES kodnu ÖSYM AİS sisteminde "Profilim" menüsü altında bulunan HES Kodu Bilgilerim sayfasına kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.