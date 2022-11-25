ÖSYM 2023 yılı sınav takvimi açıklandı! ÖSYM duyurular: 2023 ALES, YDS, YÖKDİL, KPSS, LGS, DGS,TUS ne zaman, saat kaçta?

Yeni yıl sınav takvimini araştıranlar, ÖSYM'nin sitesinden sınav takvimini araştırıyor. ÖSYM, her yıl ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS, TUS gibi milyonlarca adayın başvurduğu sınav takvimini yayınlıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimi yayınlanmıştı fakat ocak ayında yeni yıla girmiş olmamızla beraber bu 2023’te yapılacak sınavların listesi açıklanacak Sınav tarihlerinin yanı sıra, sınava başvuru tarihi, geç başvuru günü ve sonuç tarihi de bu takvimde yer alıyor. Diğer yandan sınava giren adaylar sınava giriş belgelerini ve sınav sonuç belgelerini ÖSYM AİS üzerinden sorgulatabiliyor. Milyonlarca öğrenci veya aday, yeni yıl sınav takviminin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM 2022 sınav takviminde yer alan sınavlar yıl sonuna doğru yavaş yavaş tamamlanıyor. 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. İşte detaylar...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.



YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL ve KPSS sınav tarihi başta olmak üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde onlarca sınav organizasyonu için sınav ve başvuru tarihi bilgisini paylaştı.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yeni yıla girmeye çok az bir zaman kaldı. ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS, TUS gibi sınavlara başvurmak isteyen adaylar ise şimdiden ÖSYM 2023 sınav takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı. Yeni döneme ait takvim 24 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖSYM’NİN UYGULADIĞI SINAVLAR

YKS, YGS, LYS, YDS, EUS, E-YDS, DGS, ALES, JANA, DİB-MBSTS, TUS, YDUS, DUS, ALS, KPSS, ÖABT, EKPSS, YÖKDİL, STS, İSG, MSÜ, Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı.

KPSS 2023 NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 23, 29, 30 Temmuz ile 6 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınava başvurular, 16-29 Mayıs arasında alınacak ve sonuçlar 25 Ağustos’ta açıklanacak.

ALES 2023 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 16 Nisan, 20 Ağustos ve 19 Kasım 2023 tarihlerine üç oturum olarak uygulanacak.

ALES/1 sonuçları 5 Mayıs'ta, ALES/2 sonuçları 5 Eylül'de, ALES/3 sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak.

YKS 2023 NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 17 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

YKS AYT ve YDT 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

İşte, YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL ve KPSS başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm detaylar:

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Sınavın Adı 2023 Sınav Tarihi 2023 Başvuru Tarihleri

(e-YDS 2023/1 İngilizce) 2023 Sınav Tarihi: 28.01.2023- 2023 Başvuru Tarihleri: 10.01.2023 19.01.2023

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023 Sınav Tarihi: 29.01.2023 - 2023 Başvuru Tarihleri: 24.11.2022 05.12.2022

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2023 Sınav Tarihi: 18.02.2023 - 2023 Başvuru Tarihleri: 31.01.2023 09.02.2023

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023.

Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023.

ÖSYM Aday İşlemleri

Adaylara yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan bilgileri öğrenebilirisiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Kurumsal Web Sitesi • www.osym.gov.tr • ÖSYM.

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2021-2022 akademik yılı verilerini esas alan rapora göre 204 yükseköğretim kurumundan 127'si devlet, 73'ü vakıf üniversitesi, 4'ü ise vakıf meslek yüksekokulu olarak eğitim veriyor. Üniversitelere kayıtlı öğrencisi sayısı 3 milyon 801 bin 294.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İKİ KATINA ÇIKTI

2021 yılında 178 üniversitede öğrenciler tarafından 13 bin 300 sosyal sorumluluk projesi yürütüldü. Proje sayısının en az 50’ olduğu Üniversite sayısı 53, bünyesinde proje yürütülmeyen üniversite sayısı ise 21. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri 1161 sosyal sorumluluk projesiyle ilk sırada yer alırken bu sıralamada 881 projeyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi ikinci, 764 projeyle Ege Üniversitesi üçüncü oldu. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversitelerin başında 508 mezunla Ankara Üniversitesi var.

Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Üniversite Reformları

İstanbul Darülfünunu.

İstanbul Üniversitesi.

İstanbul Teknik Üniversitesi.

Ankara'da Yüksek Öğretim Kurumları: Ankara Üniversitesi.

1946 - 1960 Dönemi.

Doğu Üniversitesi: Atatürk Üniversitesi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Ege Üniversitesi.