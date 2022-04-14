ÖSYM 2022 MSÜ sonuçları son dakika MSÜ 2022 sonuçları sorgulama ekranı!
ÖSYM 2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı? 27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları adaylar tarafından merak ediliyordu. MSÜ 2022 sonuçları son dakika açıklandı. İşte ÖSYM 2022 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı:
27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. ÖSYM 2022 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı
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