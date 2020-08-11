ÖSYM 2020 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2019 yılında üniversite kayıt işlemleri ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile Ağustos ayının son haftasına denk gelmişti. Yeni kayıt işlemleri için yeni bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Fakat tercihlerin sona erdiği gün yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının bildirilmesinin ardından, her üniversitede farklılık göstereceği gibi, bazı üniversitelerin kendi kayıt işlemleri de bulunmaktadır. Yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet hesabı olan (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilir ve üniversitenizi arayarak işlem sıralamasını öğrenmelisiniz. Tercih sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir tarih de açıklanmadı fakat geçen yıl Ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Çünkü üniversite yerleştirmeleri Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleştirilmiş olacak.