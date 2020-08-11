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Eğitim

ÖSYM 2020 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrencinin girmiş olduğu Üniversite sonuçlarıyla tercihler yapılmaya başlandı. Devamında kayıt yapılarak, üniversitelerin kendi sistemlerinde de işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Peki ama yerleştirme ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Eylül ve Ağustos ayına sarkacak mı? Eylül ayında kayıt olacak mı? Ağustos ayında üniversite tercihleri açıklanacak mı? İşte merak edilen ÖSYM detayları...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:54:00 -
ÖSYM 2020 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2019 yılında üniversite kayıt işlemleri ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile Ağustos ayının son haftasına denk gelmişti. Yeni kayıt işlemleri için yeni bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Fakat tercihlerin sona erdiği gün yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının bildirilmesinin ardından, her üniversitede farklılık göstereceği gibi, bazı üniversitelerin kendi kayıt işlemleri de bulunmaktadır. Yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet hesabı olan  (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilir ve üniversitenizi arayarak işlem sıralamasını öğrenmelisiniz. Tercih sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir tarih de açıklanmadı fakat geçen yıl Ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Çünkü üniversite yerleştirmeleri Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleştirilmiş olacak.

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