ÖSYM 2020 KPSS önlisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), kamu personel alımı için yapılan KPSS önlisans sınavını 25 Ekim’de gerçekleştirdi. KPSS önlisans sınavına katılan adaylar 2020 KPSS önlisans sınav sonuçlarını merak ediyor.

KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası

ÖSYM, sınavı giren adayların, sınav sonuçlarını 26 Kasım saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açacağını açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS önlisans sınav sonuçları için tıklayın.