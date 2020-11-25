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Eğitim ÖSYM 2020 KPSS önlisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr
Eğitim

ÖSYM 2020 KPSS önlisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr

202 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 25 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleştirilen ve binlerce önlisans mezunu adayın girdiği 2020-KPSS Ön Lisans sınavı tamamlandı. Kamuda görev almak isteyen binlerce adayın merak ettiği KPSS önlisans sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıkladı. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıkladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:54:00 - 2020-11-25 17:54:58
ÖSYM 2020 KPSS önlisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), kamu personel alımı için yapılan KPSS önlisans sınavını 25 Ekim’de gerçekleştirdi. KPSS önlisans sınavına katılan adaylar 2020 KPSS önlisans sınav sonuçlarını merak ediyor.

KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası

ÖSYM, sınavı giren adayların, sınav sonuçlarını 26 Kasım saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açacağını açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS önlisans sınav sonuçları için tıklayın.

 

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