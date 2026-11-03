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Yerel Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’ye ağır darbe!
Yerel

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’ye ağır darbe!

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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ’ye ağır darbe!

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin tamamı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık koordinesinde MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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