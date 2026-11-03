Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!
İstanbul’da lüks çay saati konseptleri gündemde. Sanat temalı özel çay saatinin kişi başı fiyatı 3 bin 250 TL, iki kişilik maliyeti ise 6 bin 500 TL.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da lüks çay saati konseptleri gündemde. Sanat temalı özel çay saatinin kişi başı fiyatı 3 bin 250 TL, iki kişilik maliyeti ise 6 bin 500 TL.
İstanbul’da özellikle lüks otellerde sunulan çay saati konseptleri, son dönemde hem sosyal medyada hem de cemiyet hayatında yoğun ilgi görüyor. Boğaz manzarasına karşı özenle hazırlanan sunumlar, klasik çay saati deneyimini sanat ve gastronomiyle buluştururken, bu ayrıcalıklı deneyimlerin fiyatları da dikkat çekti.
Takvim Gazetesi’nden Ufuk Özcan’ın haberine göre, lüks bir otelin giriş katında misafirlerini ağırlayan Sanat Temalı Çay Saati, son dönemin öne çıkan konseptleri arasında yer almaya başladı.
İKİ KİŞİLİK HESAP 6 BİN 500 TL
Sanat, estetik ve gastronomiyi bir araya getiren konseptte, çay saati klasik ikram anlayışının ötesine taşınıyor. Özel sunumlarla gerçekleştirilen bu deneyimin kişi başı fiyatı KDV dahil 3 bin 250 TL olup, iki kişinin katılacağı bir çay saatinin toplam maliyeti 6 bin 500 TL'ye ulaşıyor.
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