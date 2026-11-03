  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makineyle 2 saatte bitecekti, şimdi 5 gün sürecek! Çiftçiler mecburen orağa geri döndü Milyonlarca kişi açıklanmasını bekliyordu! Kasım ayı kira artış oranları belli oldu Savvas Kalenderidis 'kabul edelim' diyerek duyurdu: Türkiye savaş gemisi göndermesin diye bunu yapmamız gerekiyor Stuttgart’tan Galatasaray’ı çıldırtan paylaşım! Özür dileyip, apar topar sildiler Fon soruşturmasında yeni dalga geldi! Gözaltı listesinde kimler var kimler Erzurum’daki 200 yıllık yapının sırrı! Herkes kabir sanıyor ama gerçek bambaşka Uçkur düşkünlerine Tinder tuzağı! Ahlaki çöküşün faturası ağır oldu Dolar ve Euro'da günün ilk fiyatları belli oldu Hatay'da korkunç olay: Baba ile kızının acı sonu! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!

İstanbul’da lüks çay saati konseptleri gündemde. Sanat temalı özel çay saatinin kişi başı fiyatı 3 bin 250 TL, iki kişilik maliyeti ise 6 bin 500 TL.

1
#1
Foto - Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!

İstanbul’da özellikle lüks otellerde sunulan çay saati konseptleri, son dönemde hem sosyal medyada hem de cemiyet hayatında yoğun ilgi görüyor. Boğaz manzarasına karşı özenle hazırlanan sunumlar, klasik çay saati deneyimini sanat ve gastronomiyle buluştururken, bu ayrıcalıklı deneyimlerin fiyatları da dikkat çekti.

#2
Foto - Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!

Takvim Gazetesi’nden Ufuk Özcan’ın haberine göre, lüks bir otelin giriş katında misafirlerini ağırlayan Sanat Temalı Çay Saati, son dönemin öne çıkan konseptleri arasında yer almaya başladı.

#3
Foto - Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!

İKİ KİŞİLİK HESAP 6 BİN 500 TL

#4
Foto - Yeni akım pes dedirtti: Bir çaya 2 bin 300 TL veriyorlar!

Sanat, estetik ve gastronomiyi bir araya getiren konseptte, çay saati klasik ikram anlayışının ötesine taşınıyor. Özel sunumlarla gerçekleştirilen bu deneyimin kişi başı fiyatı KDV dahil 3 bin 250 TL olup, iki kişinin katılacağı bir çay saatinin toplam maliyeti 6 bin 500 TL'ye ulaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

ulke bu hallere nasıl geldi aceba ? yüzde 90 açlık sınırında geri kalan mutlu azınlık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı!
Gündem

Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı televizyon programında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ittifakı hedef alan ki..
Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!
Aktüel

Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!

Üzerinde siyah çizgi bulunan sarı baklava şeklindeki trafik levhasını gören sürücülerin hemen hemen çoğu anlamını bilmiyor. Anayolun sona er..
Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor
Gündem

Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması" Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda görü..
Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!
Spor

Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!

Başkanlık yarışını kaybettikten sonra Beşiktaş-Kasımpaşa maçında konuşan Hakan Safi'nin "Bazı futbolcularla görüştüm, moralleri çok bozuk ve..
İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
Gündem

İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki s..
ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor
Gündem

ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor

ABD’de yıllardır devam eden eğilim 2026’da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Federal Sicil verilerine göre yalnızca yılın ilk dokuz ayında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23