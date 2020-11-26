ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları öğren!
Son dakika haberi. ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınavı 25 Ekim’de yapıldı. KPSS önlisans sınavına giren adaylar KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. ÖSYM 2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandığını duyurdu.
Son dakika! 2020 KPSS ön Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası
ÖSYM, sınavı giren adayların, sınav sonuçlarını 26 Kasım saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS önlisans sınav sonuçları için tıklayın.