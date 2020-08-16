ÖSYM 1974 yılında kurulmuş önemli kamu kurumlarımızdan biridir. İlk kurulduğunda üniversiteye girmek isteyen adayları gireceği sınavı yapmak ve sınav sonrası puanları hesaplamak ve elde edilen puanlar neticesinde adayların yerleştirmelerini yapmaktı. Ancak zaman içerisinde ÖSYM’nin yetki ve görevlerinin kapsamı genişletildi. ÖSYM üniversite sınavı olan YKS sınavının yanında çok sayıda sınav ve yerleştirme işlemi yapmakta. ÖSYM KPSS, DGS, E KPSS, ALES başta olmak üzere kaymakamlık adaylığı sınavı, adli ve yargı hakimliği sınavı ve daha pek çok kamu kurumlarının gerçekleştirdirği sınavları yapmakta.

ÖSYM, kamu sınavlarının yanında kamu atama, kamu alımları sınavı için tercih kılavuzunun yayımlanması gibi işlemleri de yapmakta.

ÖSYM’ye kimler başvurabilir?

Aşağıdaki şartları yerine getiren herkes ÖSYM’ye sınavlı ya da sınavsız bir şekilde başvurabilirler:

Ortaöğretim kurumlarından yani lise ve dengi okullarından, açık öğretim liselerinden mezun olma durumunda olanlar,

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarından mezun olabilecekler

Açıköğretim liselerini bitirme sınavına katılanlar

Lise ve dengi okullardan mezun olanlar ÖSYM’nin açtığı tüm sınavlara başvuruda bulunabilirler.

ÖSYS başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM’ye başvuruda bulunacak adayların yapması gereken ilk önce ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formunu okumaları. ÖSYM’ye başvurular bireysel olarak yapılabileceği gibi ortaöğretim kurumlarından da yapılabilmekte. ÖSYM başvuruları ayrıca belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin internet adresinden de yapılabilmekte. ÖSYM girişi için tıklayınız

ÖSYM aday işlemleri (ÖSYM AİS) sayfasından sınavlara ilişkin tercih tarihleri, ÖSYM sınav tarihleri, ÖSYM başvuru tarihleri ile ÖSYM başvuru işlemleri yer almakta. ÖSYM aday işlemleri sistemi ÖSYM AİS için tıklayınız ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS şifresini unutan adayların izlemesi gereken adımlar ise şunlardır. İlk önce ÖSYM’nin AİS sayfasına girilir. Ais.osym.gov.tr üzerinden şifremi unuttum tıklanır. Açılan pencereden kısımları doldurduktan sonra ÖSYM şifresini yeniden temin edebilirsiniz. ÖSYM şifre almak için tıklayınız

ÖSYM sonuçları

Makalenin başında da belirtiğimiz gibi ÖSYM çok sayıda sınav gerçekleştirmekte. ÖSYM sonuçlarını açıkladığı sınavların sonuc.osyma.gov.tr adresinden açıklamakta. ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden adaylar girdikleri sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını kolaylıkla görebilmekte. ÖSYM sonuçları için tıklayınız