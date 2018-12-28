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ÖSO açıkladı: Münbiç'i birkaç saate alırız

Özgür Suriye Ordusu, YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekilme kararının ardından bölgeye ilerlemeye başladı. ÖSO birlikleri, Münbiç'i iki saat içerisinde alabileceklerini duyurdu.

28 Aralık 2018 Cuma 17:04
ÖSO açıkladı: Münbiç'i birkaç saate alırız

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Münbiç'e geldi. PKK/YPG'nin çekilme açıklaması yapmasının ardından ÖSO askerleri Münbiç civarında mevzilenmeye başladı.

Bugün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından ÖSO askerleri de harekete geçti. PKK'nın çekilme, Rusya'nın Esad'a destek açıklamasının ardından 15 bin civarında ÖSO askeri de Münbiç civarında mevzilenmeye başladı. Münbiç'i iki saat içerisinde alabileceklerini söyleyen ÖSO askerleri konuşlandıkları bölgede gelişmeleri takip ediyor.

"Psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz"

PKK'nın çekilme, Rusya'nın da destek açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaparak, "Teyit edilmiş bir bilgi yok. Suriye'nin psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz" demişti.

Sıcak saatlerin yaşandığı Münbiç'te ABD'nin çekilme kararı almasının ardından hareketlilik yaşanmaya başlanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:04
  1. ÖSO
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Münbiç
  4. Suriyeli sığınmacılar

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