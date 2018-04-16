'Osmanlı olsaydı ben okuyamayacaktım'
İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmanlı hakkında skandal sözler sarf etti.16 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerle yaptığı toplantının ardından İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında Osmanlı hakkında skandal sözler söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Hep söylerim, Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Şunu da gayet iyi biliyorum. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım. Ama Cumhuriyet bize fırsat eşitliği getirdi, aydınlanmayı getirdi.' dedi.
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Ismail hakki efendi2 sa önce Sen iyice kafayi siyirmi$sin timar haneye kapatmak lazim hasan hüseyn3 sa önce keşke sen değil abin okusaydı :) Uykucu5 sa önce Ermenilerde Osmanli dusmanligi saridir. Metin5 sa önce Ulan osmanlida yahudiler bile debletin en üstkademesine kadar gelebiliyorlardi...ermenilerde öyle...sende añe tarafindan ermeni degilmisin kemal ? Babamda tunce kizilnas alevilerinden..? ADM5 sa önce iyi ki de varsin beee kemal. Çoban Eze 5 sa önce Yok, nasıl eşitlikse 7 kardeş var sadece bir tanesi üniversite okuyabiliyor. Diğer altısı arasındaki eşitlikten bahsediyor sanırım. ibrahim 5 sa önce Herhalde Atatürk'ü Osmanlının yetiştirdiğini bilmiyor. bahadir5 sa önce @Mustafa Acar, Türkiyede O Kadar cok ermeni vardirki senden daha Türkiyeyi seviyor, sen ne bicim yaratiksin? ne mikrop ve beyinsiz bir yarattiksin, senin gibi viruslardan Türk ve Ermeni toplumu kurtulamadi. Türkiyede Türk ve Ermeni kardestir.Vatanimizi ve Bayragimizida seviyoruz, sen Nesin ve kimsin? hüseyin5 sa önce Sizin osmanlıya sevmeyişiniz osmanlının dindarlığınadır. kk hayda5 sa önce sanki okuyupda adammı oldun şarlatan memleketi milyarlarca dolar zarara uğrattın c...abet kk...