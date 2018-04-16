'Osmanlı olsaydı ben okuyamayacaktım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerle yaptığı toplantının ardından İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında Osmanlı hakkında skandal sözler söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Hep söylerim, Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Şunu da gayet iyi biliyorum. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım. Ama Cumhuriyet bize fırsat eşitliği getirdi, aydınlanmayı getirdi.' dedi.