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'Osmanlı olsaydı ben okuyamayacaktım'

İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmanlı hakkında skandal sözler sarf etti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
'Osmanlı olsaydı ben okuyamayacaktım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerle yaptığı toplantının ardından İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında Osmanlı hakkında skandal sözler söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Hep söylerim, Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Şunu da gayet iyi biliyorum. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım. Ama Cumhuriyet bize fırsat eşitliği getirdi, aydınlanmayı getirdi.' dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
  1. İzmir
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. osmanlı

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Sen iyice kafayi siyirmi$sin timar haneye kapatmak lazim
  • hasan hüseynhasan hüseyn3 sa önce
    keşke sen değil abin okusaydı :)
  • UykucuUykucu5 sa önce
    Ermenilerde Osmanli dusmanligi saridir.
  • MetinMetin5 sa önce
    Ulan osmanlida yahudiler bile debletin en üstkademesine kadar gelebiliyorlardi...ermenilerde öyle...sende añe tarafindan ermeni degilmisin kemal ? Babamda tunce kizilnas alevilerinden..?
  • ADMADM5 sa önce
    iyi ki de varsin beee kemal.
  • Çoban Eze Çoban Eze 5 sa önce
    Yok, nasıl eşitlikse 7 kardeş var sadece bir tanesi üniversite okuyabiliyor. Diğer altısı arasındaki eşitlikten bahsediyor sanırım.
  • ibrahim ibrahim 5 sa önce
    Herhalde Atatürk'ü Osmanlının yetiştirdiğini bilmiyor.
  • bahadirbahadir5 sa önce
    @Mustafa Acar, Türkiyede O Kadar cok ermeni vardirki senden daha Türkiyeyi seviyor, sen ne bicim yaratiksin? ne mikrop ve beyinsiz bir yarattiksin, senin gibi viruslardan Türk ve Ermeni toplumu kurtulamadi. Türkiyede Türk ve Ermeni kardestir.Vatanimizi ve Bayragimizida seviyoruz, sen Nesin ve kimsin?
  • hüseyinhüseyin5 sa önce
    Sizin osmanlıya sevmeyişiniz osmanlının dindarlığınadır. kk
  • haydahayda5 sa önce
    sanki okuyupda adammı oldun şarlatan memleketi milyarlarca dolar zarara uğrattın c...abet kk...
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