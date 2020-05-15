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Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:41:12 -
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 23 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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