Osmaniye’de trafik kazası: 5 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde, Sumbas yolu ışıkları olarak tabir edilen kavşakta Mehmet Ç.’nin (21) kullandığı 01 DGT 26 plakalı otomobil ile Zafer M. idaresindeki 80 LA 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Serkan G. (20) Ekrem Can S. (21) ve Bülent K. yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.