Osmaniye’de trafik kazası

Kaza, geçtiğimiz günlerde Toprakkale karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.