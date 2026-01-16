  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış! Türkiye'den büyük operasyon Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi? Gazze'de çifte suikast: İki önemli komutan şehid edildi! İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...' Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu! İzmir'de CHP'nin skandalları bitmiyor! Koruma delegeyi dövdü 16 Ocak 996: İbni Şâhin'in vefatı (Hadis Hâfızı) 16 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Osmaniye’de trafik kazası
Gündem

Osmaniye’de trafik kazası

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Osmaniye’de trafik kazası

Osmaniye'de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Toprakkale karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da akılalmaz kaza
Bursa'da akılalmaz kaza

Yerel

Bursa'da akılalmaz kaza

TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı
TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı

Ekonomi

TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı

Samsun’da feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü
Samsun’da feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü

Yerel

Samsun’da feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23