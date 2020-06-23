Osmaniye'de sağanak ve doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor.

Kadirli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede 20 Haziran'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Sofular, Durmuşsofular, İlbistanlı ve Kösepınarı köylerinde zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 bin 500 dekar ekili alanın zarar gördüğü köylerde incelemede bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 4 köyde sağanak ve dolunun mahsule zarar verdiğini söyledi.

Çiftçilerin mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını belirten Özeser, "Zarara uğrayan üreticilerimizden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olup kredi borcu bulunanlardan borçlarını erteletmek isteyenlerin, Doğal Afet Borç Erteleme Desteği için müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir. Zarara uğrayan üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.