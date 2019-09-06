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Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı eğitim programı

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil firması arasında imzalanan protokolle 100 kişi, istihdam garantili işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak.

06 Eylül 2019 Cuma 13:04
Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı eğitim programı

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil firması arasında imzalanan protokolle 100 kişi, istihdam garantili işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak.


İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, katılımcılara program boyunca net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı vererek onların işin başında meslek öğrenmelerini ve iş pratiği kazanmalarını sağladıklarını belirterek, "İstihdam Seferberliği kapsamında özel sektör iş yerlerinde uyguladığımız bu programla istihdamı, işçi ve işvereni desteklemeye devam etmekteyiz” dedi.


11 Eylül’de işe başlatılacak olan çalışanları seçme ve bilgilendirme toplantısına İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, firmanın insan kaynakları sorumlusu ile birlikte İş ve Meslek Danışmanı Hülya Göksu katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:04
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