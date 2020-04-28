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Aktüel

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

2020-04-28 00:30:24 -
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda Adana yönüne seyreden Mehmet Ç. (21) yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil ile Tevfik Pampal Caddesi'nden ana yola çıkan Serkan G. (20) idaresindeki 80 LA 645 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile Ekrem Can S, Bülent K. ve Zafer M. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



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