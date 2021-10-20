Osmaniye yangın son durum
Osmaniye yangın neden çıktı? Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Vatandaşlar yangının söndürülüp söndürülmediğini merak ediyor. Peki, Osmaniye fabrikada yangın niye çıktı?
Osmaniye'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Şehirde yaşayanlar yangındaki son durumu merak ediyor.
Osmaniye yangın son durum
Osmaniye-Adana kara yolu kenarında faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine Osmaniye ve çevre ilçeler ile Adana'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.