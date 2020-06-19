Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, görevine başladı

OSMANİYE (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, görevine başladı.

Kente gelen Vali Yılmaz için Valilik önünde karşılama töreni düzenlendi.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Osmaniye'ye vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Valilik makamını halkla devlet arasında köprü görevi olarak kabul ederek hizmet edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz. İnsana yakışan bir yönetim tarzı çerçevesinde, ilimize karşı taşıdığımız sorumluluğun da farkında olarak, mesai arkadaşlarımla Osmaniye'mizin sorunlarını çözmek için hiç durmadan çalışacağız." dedi.

Yılmaz, kente hizmet eden önceki valilere de teşekkür etti.