Osmangazi’yi sindirememişken şimdi de Çanakkale geldi! Anladık kıskanıyorsunuz aptallığınızı ele vermeyin bari!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugün açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirenler hakkında, "Aynı şeyi, Osmangazi Köprüsü’nde söylediler. Çatladılar, patladılar. Zamanından önce bitirilmesini sindiremediler. Osmangazi’yi sindirememiş iken. Şimdi üstüne bir de Çanakkale geldi. Artık bugün çatlamazlarsa. Kıskançlıktan delirmezlerse. Hepsine koca koca ödüller vermek lazım" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Ancak muhalifler her icraatta olduğu gibi Çanakkale Köprüsü'nün de açılmasına karşı çıktı.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "istemezükçüler" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:
Bodoslamadan konuya gireyim..
Çanakkale Köprüsü bugün, inşaallah açılıyor..
“Gereksiz” dediler..
“Türkiye iflasın eşiğinde, bunu yapamaz, bitirilemez” dediler..
Yapıldı, bitirildi.
Hem de salgın döneminde..
Hem de zamanından önce..
İflas eden bir ülkede, hangi iş olursa olsun, zamanından önce nasıl bitebilir?
Demek ki iflas iddiaları yalan..
Yalan ki, bir de zamanından önce bitirildi..
Şimdi hazır olun..
Önümüzdeki 10 yılın kavgası şu: