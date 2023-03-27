Osmangazi kentsel dönüşümle güzelleşiyor

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 8. Etap kura çekimi ve tapu teslim töreninde konuşan Başkan Dündar, Osmangazi’de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarına 14 yıl önce başladıklarını ve zemin+5 kat planını ilk uygulayan belediye olduklarına dikkat çekti.

Ördekli Kültür Merkezi’nde 15. Noter Başkâtibi huzurunda çekilen kuraların ardından 18 hak sahibi tapularını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı.

Başkan Dündar, tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada Soğanlı’da rezerv alanda inşa edilen 7 etapta güvenli yaşamın devam ettiğini, örnek projenin 8. etabının da riskli alanda hızla yükseldiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği zemin+5 kat planını ilk uygulayan belediye olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belediye olarak 2bin 450 konut 272 adet ticari birimi modern ve sağlam bir şekilde vatandaşlarımıza kazandırdık. Osmangazi Belediyesi olarak 2009 yılından itibaren hazırladığımız imar planlarıyla yeni gelişim bölgeleri oluşturduk. Hamitler, Yunuseli, Güneştepe, Demirtaş, Panayır’da depreme dayanıklı, modern binalar inşa edildi. Buralarda yaklaşık 300 bin kişilik yeni bir şehir ortaya çıktı.” dedi.





Dündar: “Osmangazi’de riskli 370 binayı yıktık”

Olası bir depreme karşı yapılan tedbirler konusunda da bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’de bin 180 denetim gerçekleştiklerini belirterek, “Osmangazi’de 135 bin bina var ve bunların 115 bini 1999 depremi öncesi olan binalar. Kentsel dönüşümün önemi, yaşadığımız son depremlerden sonra daha da iyi anlaşıldı. Türkiye’de zemin+5’i ilk uygulayan belediye Osmangazi Belediyesi’dir. Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 14 yıl öncesinden bu planların hazırlığını yaptık. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu da, deprem bölgesinde 3-4 katlı binalar olsun istiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu şekilde devam eder.” diye konuştu.

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Depreme dayanıklı yeni konutların öncesinde Soğanlı bölgesinde 266 adet riskli yapıyı yıktıklarını ifade eden Dündar, “İlçemiz sınırları içinde 370 adet bina, risk analizinin ardından riskli bulunarak yıkıldı. İzmir depreminden sonra belediyemiz ilçemizdeki ticari alanlarda çalışma yaptı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı, düğün salonu, fırın, kafe gibi buna benzer bin 180 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler neticesinde kolon kesiği tespit edilen bir bina boşaltılarak tedbir alındı. Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Tapularını alan hak sahiplerine yeni daireleri hayırlı uğurlu olsun.” dedi.