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Osman Doğramacı kimdir? Yüksekova Belediyesi Kayyum ataması

Son dakika haberine göre, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi. 2016 yılında İçişleri Bakanlığının 30/11/206 tarih ve 2016/861 sayılı müşterek kararnamesi ile Gürpınar İlçesine atandı, Cumhurbaşkanlığı' nın 2019/268 sayılı Kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığı görevine atanan Doğramacı, 26.08.2019 tarihinde İlçedeki görevine başlamıştı. Peki Osman Doğramacı kimdir, nerelidir? Osman Doğramacı hangi görevlerde bulundu? İşte Osman Doğramacı hayatı ve biyografisi.

18 Ekim 2019 Cuma 10:39
Osman Doğramacı kimdir? Yüksekova Belediyesi Kayyum ataması

Son dakika haberine göre, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Kaymakam Osman Doğramacıgörevlendirildi. 2016 yılında İçişleri Bakanlığının 30/11/206 tarih ve 2016/861 sayılı müşterek kararnamesi ile Gürpınar İlçesine atandı, Cumhurbaşkanlığı' nın 2019/268 sayılı Kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığı görevine atanan Doğramacı, 26.08.2019 tarihinde İlçedeki görevine başlamıştı. Peki Osman Doğramacı kimdir, nerelidir? Osman Doğramacı hangi görevlerde bulundu? İşte Osman Doğramacı hayatı ve biyografisi.

Osman Doğramacı kimdir? 

1978 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Evli olup 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından sonra kısa bir süre Dış ticaret sektöründe çalıştı. 2007 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde memuriyet hayatına başladı. 2008 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra Bitlis Valiliği emrine Kaymakam Adayı olarak atandı. Konya"daki teftiş stajının akabinde Kütahya"nın Tavşanlı ilçesi Kaymakam Refikliği, Konya"nın Halkapınar ve Kastamonu’ nun Abana ilçelerinde vekil Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Almanya’ da yurtdışı stajını tamamladı. 2012 yılında kura ile  Kastamonu-Azdavay ilçesine 2014 yılında Kaymakamlar Kararnamesi ile Malatya-Pütürge ilçesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığının 30/11/206 tarih ve 2016/861 sayılı müşterek kararnamesi ile Gürpınar İlçesine atandı, Cumhurbaşkanlığı' nın 2019/268 sayılı Kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığı görevine atanan Sayın DOĞRAMACI, 26.08.2019 tarihinde İlçedeki görevine başlamıştır.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:39
  1. Manisa
  2. Malatya
  3. Kütahya
  4. Konya
  5. Kastamonu
  6. Bitlis
  7. Osman Doğramacı kimdir?
  8. Yüksekova Belediyesi Kayyum ataması
  9. Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar

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