0553 313 94 23

Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed' ismi konuldu

Norveç'in başkenti Oslo'da 2018'de en çok konulan isim Muhammed oldu.

25 Ocak 2019 Cuma 07:10
Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed' ismi konuldu

Norveç'in başkenti Oslo'da en popüler erkek bebek isimleri arasında Muhammed birinci sırada yer aldı.

Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Raporda, Muhammed isminin 10 yıldır ilk sırayı koruduğu, bu ismi Lucas, Filip ve Oliver'in takip ettiği belirtildi.

SSB Sözcüsü Jorgen Ouren, bu sonuçların Oslo'ya özgü olduğunu, ülke genelini yansıtmadığını bildirdi.

Oslo nüfusunun yüzde 8,7'sini Pakistanlı, Somalili, Iraklı ve Faslıların oluşturduğuna işaret eden Ouren, Müslüman nüfusun en çok Muhammed ismini tercih ettiğini kaydetti.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 08:10
  1. İsveç
  2. Muhammed
  3. NORVEC
  4. Oslo
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı
    1. Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser..
    2. Küresel piyasalar ECB sonrası pozitif..
    3. Dolar ve euro sert düştü!
    4. Petrol arama ve işletme ruhsatı..
    5. GÜNDEM / 25 Ocak 2019
    6. Maduro'dan teşekkür
    7. Esed'e soğuk duş! AB ülkelerine..
    8. O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    9. ABD'de para yok! NASA çalışanları..
    10. Tiyatroda skandal... Masaj yapma..
    11. İsrail'in Lübnan hava sahasını..
    12. Kara yollarında durum
    13. Venezuela'da olaylar durulmuyor! 268..
    14. Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed'..
    15. Erdoğan'dan 'Fazıl Say' açıklaması!
    16. ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de..
    17. Köpekler 4 yaşındaki çocuğa saldırdı!
    18. Karabük'te otomobil dereye devrildi: 4..
    19. Amerikalı siyasetçiden önemli çıkış!..
    20. Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”