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Ekonomi OSİAD'dan öğrencilere EBA desteği
Ekonomi

OSİAD'dan öğrencilere EBA desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:38:47 -
OSİAD'dan öğrencilere EBA desteği

ANKARA (AA) - Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim desteğinden bilgisayar eksikliği nedeniyle yararlanamayan öğrenciler için üyeleri arasında tablet ve bilgisayar bağış kampanyası başlattı.

OSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim uygulamasına kampanyayla destek verilecek. Dernek, bilgisayar eksikliği nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasından yararlanamayan öğrencilerin ihtiyacını karşılamak üzere, kullanılabilir durumdaki bilgisayar veya tabletlerin bağışı için harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Kovid-19'un etkilerinin eğitim alanında da görüldüğünü ve uzaktan eğitime geçildiğini anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu eğitimi EBA ile gerçekleştirdiğini ancak bazı öğrencilerin bilgisayar veya tablet eksikliğinden dolayı dijital eğitimden yararlanamadığını belirten Ekinci, "Bazı evlerde birden fazla çocuk okula gittiği için aile her bir çocuğun bilgisayar veya tablet ihtiyacını karşılayamıyor ya da tek bir çocuğu bile olsa maddi durumu elvermediği için bilgisayar alamıyor. Dolayısıyla çocuklar uzaktan eğitim imkanlarından yararlanamıyor." ifadelerini kullandı.

- İş insanlarına destek çağrısı

Eğitime katkı sağlamak üzere bilgisayar kampanyası başlatmayı uygun bulduklarını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Dernek yönetim kurulu üyelerimiz, herkese fırsat eşitliği tanımak adına sorumluluk hissetti ve birer adet bilgisayar veya tabletlerini bağışladı. Şimdi evlerde bir köşeye atılmış bulunan bilgisayar ve tabletleri işlevli hale getirmek istiyoruz. Tüm üyelerimizin yanı sıra Ostim'deki iş insanlarımızın da bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Bilgisayara erişim imkanı bulamayan çocuklarımızın salgın koşullarında eğitim imkanlarından yoksun kalmasını istemiyoruz."

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