OSBÜK'ten doğal gaz faturalarına erteleme talebi

ANKARA (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından OSB'lere gönderilen 18 Ağustos son ödeme tarihli temmuz ayı doğal gaz tüketim faturalarının bayram tatili dikkate alınarak 21 Ağustos’a ertelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla elektrik üreten, ticari amaçlı üretim yapmayan tesislerin, "OSB Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım" tarifesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek, OSB’lerin taleplerini içeren bir rapor sunduklarını ifade eden Kütükcü, "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin hayata geçtiği 1 Nisan 2018’den bu yana OSB’lerde elektrik fiyatı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde 15 ay gibi kısa bir sürede yaşanan bu yüksek artış sanayinin rekabet gücünü zayıflattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kütükcü, fiyat artışı ve dalgalanmalardaki en büyük etkenin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) olduğunu vurguladı.

OSB'lerde 50 binin üzerinde fabrikanın üretim yaptığına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:



"Bu fabrikalarımızın her biri, Türkiye’nin değeri. Bizim bu fabrikalarımızı daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya yönlendirmemiz şart. Ancak OSB sanayicilerimiz son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya geldi. Hem fiyat arttı hem de 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' içerisindeki YEKDEM’den dolayı sanayicilerimiz bir ay sonraki elektrik faturalarını öngöremez hale geldi. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması için OSBÜK’e OSB’lerden çok yoğun talepler geliyor. Dolayısıyla biz üretimi daha avantajlı hale getirecek, daha fazla teşvik edecek yeni bir düzenleme talep ediyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metot geliştirilmeli, Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan YEKDEM maliyetlerinin yükü sanayicilerin üzerinden kaldırılmalıdır."



Kütükcü, elektrik faturalarında YEKDEM kaynaklı yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için ulusal tarife benzeri 3 aylık, 6 aylık periyotlarla sabit fiyat belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "BOTAŞ’tan OSB’lere gönderilen 18 Ağustos son ödeme tarihli temmuz ayı doğal gaz tüketim faturalarının bayram tatili dikkate alınarak 21 Ağustos’a ertelenmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.