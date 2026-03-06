  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı! Yargıda "Beyaz" İmtiyazı, Milletin Evladına Mahkûmiyet! Küresel Ekonomide Deprem! Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor! Bebek katillerinin 2025 bilançosu! Dünya yetimhaneye döndü 'Amerika’nın bu savaştaki nihai hedefi Çin’dir!' Mossad’tan kanlı tezgâh! Müslümanı Müslümana kırdırma planı çöktü! Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi
Spor Osayi Samuel'e linç girişimi!
Spor

Osayi Samuel'e linç girişimi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Osayi Samuel'e linç girişimi!

Sezon başında Fenerbahçe'den Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, 3-1 kaybedilen Middlesbrough maçı sonrası eleştirilerin odağı oldu. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu sosyal medyada linç eden Birmingham taraftarları, Osayi'nin bir daha forma giymemesini istediklerini dile getirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, 3-1 kaybedilen Middlesbrough maçı sonrası eleştirilerin odağı oldu. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu sosyal medyada linç eden Birmingham taraftarları, Osayi'nin bir daha forma giymemesini istediklerini dile getirdi.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılarak Championship ekibi Birmingham'a imza atan Bright Osayi-Samuel, kariyerinin en zor günlerinden biri yaşıyor.

 

3-1 KAYBEDİLEN MAÇ SONRASI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Osayi Samuel, ligde son olarak Middlesbrough'a 3-1 kaybedilen maç sonrası yoğun eleştiri alarak topa tutuldu. Maçın faturasını Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'ye kesen İngiliz taraftarlar, iki futbolcuya da sert tepki gösterirken, özellikle Bright Osayi-Samuel taraftarlar tarafından adeta linç edildi.

 

BİR DAHA FORMA GİYMEMESİ İSTENİYOR

Middlesbrough'a karşı yenen 2 golde Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, deneyimli futbolcunun bir daha sahaya çıkmamasını isteyen yorumlar yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23