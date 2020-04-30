Orucu sadece vücuda faydalı olduğu için tutmak caiz midir?

Moder tıp, oruç ibadetinin insan sağlığına birçok katkısının olduğunu keşfetti. Bu nedenledir ki oruç ibadetine olan ilgi daha da arttı. Peki salt vücuda sağlığı olduğu için oruç tutulabiir mi? Son günlerde oldukça sık aranan sorunun yanıtını sizler için bulduk... İşte cevabı...

Kur'an-ı Kerim'de;

"Ey iman edenler!.. Sizden evvelki (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç yazıldı (farz kılındı). Ta ki, korunasınız." (Bakara, 2/183) buyurulmuştur. Oruç ibadeti bir kulluk bilincinin tezahürüdür. Her şeyden önce Allah emrettiği için kul bu emri yerine getirmelidir. Yani oruç ibadetinde aslolan Allah tarafından emredilen bir vazifenin ifa edilmesidir. Elbette, orucun birçok güzel etkisi olabilir. Bu da ibadetin kula rahmet olarak dönmesinin tecellisidir.