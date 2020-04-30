Oruçluyken gündüz vakti sürekli uyumak caiz midir?

Oruçluyken uyumak sevabı azaltır mı, gündüz uyumak oruca zarar verir mi? İşte tüm bu soruların yanıtı... Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet adresinde yer alan “sıkça sorulan sorular” sekmesinde bu konuyla ilgili görüşlerini açıkladı. İşte Diyanet’in paylaştığı o açıklama ve orucu uykuya tutturmanın dindeki yeri…

GEREKLİ OLMADIĞI HALDE UYUMAK ZARAR VEREBİLİR

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.