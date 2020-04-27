Oruç tutamayan fakat maddi imkanı da olmayan biri fidye ödemek zorunda mı?

Hasta olması ya da başka zaruri haller nedeniyle oruç tutamayan fakat maddi durumu da yeterli olmadığı için fidye veremeyn bir kişi nasıl bir yol izlemelidir? Cevabı haberimizde...

İŞTE MERAK EDİLEN SORUNUN YANITI

Bir hasta tutamadığı oruçlar için öncelikle kaza etme yolunu gitmelidir. Ömür boyu iyileşme umudu olmayan hastalar fidye verebilir. Oruç tutamayacak kadar hasta olan bir Müslüman, tutamadığı her güne karşılık bir fidye verir. Bu, oruç yerine geçerli bir bedeldir. Fitrenin miktarı ne ise fidyenin miktarı da odur. İbâdetlerden oruç hakkındaki fidye, ayetle sabittir: "O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olurda oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeplerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır..." (Bakara, 2/184). Ayetin açık ifadesinden de anlaşıldığı gibi, oruç hakkındaki fidye; hastalık ve ihtiyarlık gibi bir mazeret dolayısıyla eda ve kazaya imkân bulunmadığı zaman verilir. Fidyesini verse, sonradan oruç tutabilecek duruma kavuşsa, evvelâ verdiği fidyelerle yetinemez, tutamadığı oruçları kaza gerekir. Bu durumda; kaza etmeden ölürse, oruç borcunun ödenmesi için varislerine vasiyette bulunması gerekir. Sıhhatine kavuşmadan vefât edecek olsa, verdiği fidyeler kâfi gelir, vasiyette bulunması gerekmez.