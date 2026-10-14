Öğrenciler mühendislik fakültelerini bırakıp bakın nereye yatay geçiş yapıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 2026-2027 güz yarıyılında merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş hakkı kazanan 114 öğrencisinin 77’si mühendislik programlarından geldi. Paylaşılan verilere göre, mühendislikten geçiş hakkı kazananların sayısı 2021-2022 dönemine kıyasla yedi katına çıktı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce tıp programlarına Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin önceki bölümleri dikkat çekti.

Memurlar.net’in aktardığı, fakültenin yıllara göre sonuç listelerinden derlenerek sosyal medyada paylaşılan infografiğe göre, 2026-2027 güz yarıyılında geçiş hakkı kazanan 114 öğrencinin 77’si mühendislik programlarında öğrenim görüyordu.

Mühendislik öğrencilerinin toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 68 oldu.

Artış 2023-2024 döneminde belirginleşti

Verilere göre, 2014-2015 akademik yılında geçiş hakkı kazanan 41 öğrencinin 34’ü başka tıp fakültelerinden, dördü ise mühendislik programlarından geliyordu.

2021-2022’de toplam 27 öğrencinin 11’i, 2022-2023’te ise 31 öğrencinin yedisi mühendislik öğrencisiydi.

2023-2024 döneminde geçiş hakkı kazanan 39 öğrencinin 22’si mühendislikten geldi. Böylece mühendislik programlarından gelenlerin oranı, başka tıp fakültelerinden gelenleri ilk kez geçti.

Mühendislikten geçiş hakkı kazananların sayısı 2024-2025’te 39’a, 2025-2026’da 60’a ve 2026-2027’de 77’ye yükseldi.

Aynı dönemlerde toplam geçiş sayıları sırasıyla 63, 86 ve 114 olarak kaydedildi.

2021-2022 ile 2026-2027 dönemleri karşılaştırıldığında toplam geçiş sayısı yaklaşık 4,2 katına, mühendislikten gelenlerin sayısı ise yedi katına çıktı.

Boğaziçi ve İTÜ ilk sırada

İnfografikte, son üç yılda mühendislik programlarından gelen 168 öğrencinin üniversitelerine de yer verildi.

Listenin başında 44 öğrenciyle Boğaziçi Üniversitesi, ardından 43 öğrenciyle İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı. Bu iki üniversiteden gelenler toplamın yarısından fazlasını oluşturdu.

ODTÜ’den 22, Bilkent’ten 15, Sabancı’dan 13 ve Koç Üniversitesinden sekiz öğrenci geçiş hakkı kazandı. Hacettepe ve Özyeğin üniversitelerinden altışar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden dört, diğer dört üniversiteden ise toplam yedi öğrenci listede yer aldı.

Merkezi yerleştirme puanı esas alınıyor

Ek Madde 1 kapsamında yatay geçişte, öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programın aynı yılki taban puanını karşılaması gerekiyor.

Bu yolla mühendislikten Cerrahpaşa Tıp’a geçiş yapan öğrenciler, üniversiteye girdikleri yıl tıp programının taban puanını karşılamalarına rağmen mühendisliği tercih eden öğrencilerden oluşuyor. Ek Madde 1 kapsamında geçiş hakkı yalnızca bir kez kullanılabiliyor.

Mühendislikten tıbba geçişlerdeki artış, yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.