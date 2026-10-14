İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekrem İmamoğlu, duruşmada “Haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir!” ifadeleri; devlet adamlarına ve ailelerine asılsız iddialarla çamur atan Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel gibi isimleri akıllara getirdi.
Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü duruşmada sarf ettiği sözler kamuoyunda geniş yankı buldu.
"Namussuzdur, şerefsizdir!"
Duruşma esnasında adeta öfke krizine giren İmamoğlu, "Kim ki ya yargılaması bitmeden birisi hakkında iftira atıyor, kim ki birisi hakkında haysiyet cellatlığı yapıyor, çocuğunu, gencini hırsız ilan ediyor; haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir!" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun bu sert çıkışı, akıllara hemen Özgür Özel beslemesi fondaş medyasının ve trollerinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a karşı yürüttüğü haksız algı operasyonlarını getirdi.
Herhangi bir adli soruşturma veya yargılama olmaksızın, devlet adamlarına ve ailelerine asılsız iddialarla çamur atan Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel gibi isimlerin yürüttüğü haysiyet cellatlığı, İmamoğlu’nun mahkemedeki bu tanımına birebir uydu.
Ortada hiçbir yargı kararı yokken bakanları hedef gösteren, çamur at izi kalsın mantığıyla haysiyet cellatlığına soyunan Yeni Parti yönetimi ve güdümlü gazeteciler, İmamoğlu’nun bu sözleriyle adeta duvara tosladı. İ
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