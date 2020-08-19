'Oruç Reis' Yunanistan'da istifa getirdi! Ülke karıştı

MTA Oruç Reis araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor.

Oruç Reis'in fazlaca rahatsızlık verdiği Yunanistan'dan ise bir istifa haberi geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Oruç Reis'le ilgili yaptığı açıklamanın hükümette karışıklığa neden olması ve Miçotakis'i zor durumda bırakması nedeniyle istifasını sundu.

Diakopulos'un, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönünde ifadeleri, Yunan hükümetinde rahatsızlığa neden oldu.

Hiç böyle bir niyetinin olmadığı halde yaptığı açıklamanın ortalığı karıştırdığını belirten Diakopulos, istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Yunan devlet ajansı ANA ise Başbakan Miçotakis'in bu istifayı kabul ettiğini bildirdi.

Oruç Reis, Yunanistan'ı karıştırdı

Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini söyleyen Diakopulos, yapmak zorunda kaldığı ikinci açıklamasında Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini iddia etmişti.

Diakopulos'un açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" iddia eden Yunan hükümetinde ciddi bir rahatsızlık oluşturmuş, ülkedeki muhalefet partileri de Başbakan Miçotakis hükümetini kamuoyunu yanıltmakla suçlarayak büyük tepki göstermişti.

Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ediyorlar

Oruç Reis'in meşru faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan, Avrupa Birliğine (AB) Türkiye'ye cevap verilmesi yönünde küstah çağrılarda bulunuyor.

TSK tarafından korunuyor

Oruç Reis gemisi araştırmalarını Türk donanmasının refakatinde sürdürüyor. Füze yüklü 8 F-16 Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye çalışanlara gözdağı veriyor.